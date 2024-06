Groß-Veranstaltung in Wermelskirchen Unterm Weihnachtsbaum rockt nicht nur die „Tante“

Als „Eintritt“ zu „Rock am Markt“ gilt es für die Besucher, einen „Rock am Markt“-Getränkebecher zu kaufen, denn nur durch Vorzeigen dieses Bechers werden auch Getränke an den Ständen ausgegeben. Aber: Der Becher gilt sowohl am Freitag als auch am Samstag – beim Besuch beider Tage muss er also nicht zweifach erworben werden. Kostenpunkt: fünf Euro.