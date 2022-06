Wechsel im Krankenhaus Wermelskirchen : Thomas Rittershaus leitet nun Pflegedienst

Monika Hartung geht in den Ruhestand und übergibt die Pflegedienstleitung an ihren bisherigen Stellvertreter Thomas Rittershaus. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Viele lobende Worte bei der feierlichen Verabschiedung in den Ruhestand. Monika Hartung und ihr legendärer Spruch „Fertig, aus, Micky Maus“ werden der „Krankenhaus-Familie“ fehlen.

Sie bezeichnet das Team des Krankenhauses als „Krankenhaus-Familie“, mit ihrem Abschied aus dem Berufsleben in den Ruhestand endet in Wermelskirchens Hospital eine Ära, die 34 Jahre andauerte: Pflegedienstleiterin Monika Hartung ist seit Anfang Juni im Ruhestand, ihre Nachfolge tritt Thomas Rittershaus, Sohn von Diakon und Krankenhaus-Seelsorger Burkhard Rittershaus, an. Thomas Rittershaus hatte die stellvertretende Pflegedienstleitung in den vergangenen drei Jahren inne. Nur dieser Zeit der Einarbeitung und guten Vorbereitung wäre es zu verdanken, dass bei allen Beteiligten „nicht blanke Panik“ wegen des Ruhestandes von Monika Hartung ausgebrochen sei, stellte Thomas Rittershaus bei der feierlichen Verabschiedung der Pflegedienstchefin im Hotel-Restaurant „Zum Schwanen“ fest. Mit Beharrlichkeit und Ruhe habe Monika Hartung dem gesamten Krankenhaus einen beruhigten Übergang gesichert, sagte Rittershaus: „Im Kümmern ist Monika Hartung Weltmeisterin.“