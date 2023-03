Steigende Mitgliederzahlen Riesige Nachfrage nach Angeboten des Wermelskirchener Turnvereins

Mit der deutlichen Aufstockung der Angebote stößt der Verein noch an eine andere Grenze: die finanzielle Ausstattung. Zwar stiegen dank vieler neuer Mitglieder auch die Einnahmen über Beiträge. Aber auch die Ausgaben kletterten im vergangenen Jahr in die Höhe – auch wegen der gestiegenen Energiekosten. So schloss der Verein mit einem Minus von rund 7360 Euro. Das Polster auf dem Vereinskonto schrumpfte damit auf etwa 2800 Euro. „Wenn wir also so weitermachen würden, wären wir bald pleite“, erklärte Thomas Weinberger, der in beratender Funktion den Vorstand unterstützt.