Unbeschwertes Miteinander in Wermelskirchen : Riesenfreude im Eifgen-Stadion

Unbeschwertes Miteinander in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mini-Bewegungsfest: Hüpfburgen bringen Kinderaugen zum Strahlen. Alle „Sportskanonen“ hatten einen tagesaktuellen Corona-Test dabei.

Zwei große Hüpfburgen luden am vergangenen Wochenende die Kinder der Breitensportabteilung des Sport-Vereins 09/35 zum unbeschwerten Miteinander ein. Endlich wieder ein Stück Normalität nach einer langen Durststrecke und viele leuchtende Kinderaugen.

Eins vorweg: Alle waren vorher schriftlich angemeldet, über die Luca-App registriert und hatten zusätzlich einen tagesaktuellen Corona-Test in der Tasche. Die Eltern und Kinder der „Sportskanonen“, der Turngruppe des SV 09/35, wollten ihr Mini-Bewegungsfest auf gar keinen Fall in irgendeiner Form in Gefahr bringen und haben weit über die derzeit geltenden Vorgaben der Corona-Schutzverordnung hinaus alles getan, um eine sichere Veranstaltung auf die Beine zu stellen.