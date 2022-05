Neubauprojekt in Wermelskirchen : Richtfest am Loches-Platz

Der Gebäudekomplex am Loches-Platz bietet ab 2023 Platz für Betreutes Wohnen, Arztpraxen und zwei Lebensmittel-Geschäfte. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Eröffnung könnte schon im ersten Quartal 2023 erfolgen. Hit und Norma schreiben noch dieses Jahr Stellen aus, bis zu 70 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Vor rund zwölf Monaten wurde das Fundament gelegt, jetzt sind die Rohbauarbeiten am Loches-Platz offiziell abgeschlossen. „Wir gehen mit Riesenschritten auf eine Lebensmittelversorgung in der Innenstadt zu“, verkündet Bürgermeisterin Marion Lück, die sich auf die künftige „Rundumversorgung“ freue.

Bei bestem Wetter findet das Richtfest mit Gästen und Arbeitern auf der Großbaustelle statt. Einen Kranz gibt es nicht, sagt der Technische Beigeordnete, Thomas Marner – schließlich sei es aufgrund des Flachdachs kein „richtiges Richten“. Der obligatorische Richtspruch wird dennoch feierlich zum Besten gegeben.

Info Zahlen, Daten, Fakten zum Neubau Fläche Das Gebäude ist etwa 150 Meter lang und hat eine Tiefe von etwa 50 Metern. Der Parkplatz auf dem Loches-Platz und die Tiefgarage bieten insgesamt rund 190 Stellplätze. Mieter 5500 Quadratmeter Fläche stehen für die Mieter zur Verfügung. Der Hit-Markt hat eine Größe von 2300 Quadratmetern inklusive Getränkemarkt. 30.000 Artikel sollen dort angeboten werden. 900 Quadratmeter groß wird der Discounter Norma. Das „MedCenter 360 Grad“ hat inklusive Sanitätshaus eine Fläche von 1300 Quadratmetern, die Diakonie von 1000 Quadratmetern.

Die Fortschritte am Bauprojekt sind zunehmend sichtbar. Ab kommender Woche sollen die Arbeiten an der Außenanlage beginnen, berichtet Peter Merz von Merz Consult, der vom Bauherrn und Investor – der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg (VRLL) – mit der Projektsteuerung beauftragt wurde. Diese Außenanlage werde auch alle notwendigen Strom- und Wasserleitungen zur Austragung der Kirmes auf dem Loches-Platz ab 2023 bieten. Schon heute, am Donnerstagmorgen, wird ein weiterer dritter Kran aufgestellt, der dabei hilft, den bisherigen großen Baukran – 38 Meter hoch und mit einem 70 Meter-Ausleger – abzubauen.

◁ Bürgermeisterin Marion Lück und Klaus Merz, Vorstandsmitglied der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg, hielten die Rede anlässlich des Richtfestes. Foto: Laura Wagener

Die Fertigstellung des Projekts ist für Februar oder März 2023 avisiert. Bis dahin muss das Gebäude geschlossen werden, die Fassade vollendet und die Technik eingebaut werden. „Das wird noch sehr umfangreich“, sagt Peter Merz. „Der Plan ist, dass wir dieses Jahr in den Obergeschossen die Übergabe für das Betreute Wohnen machen“, berichtet André Held, Bereichsleiter für Immobilien bei der VRLL. Insgesamt 24 Einheiten für Betreutes Wohnen entstehen dort durch die Diakonie auf zwei Etagen. Jeweils zwölf einzelne Zimmer werden dabei um einen Gemeinschaftsbereich angeordnet. In den Gebäudeteil nebenan zieht auf ebenfalls zwei Etagen ein Gesundheitszentrum mit Praxen, unter anderem für Orthopädie und Radiologie, ein. „Anfang nächsten Jahres, voraussichtlich im Februar, wird die Übergabe an die Lebensmittel-Einzelhändler im Erdgeschoss erfolgen“, so Held weiter. Dort sollen der Supermarkt Hit und die Discounter-Kette Norma einziehen.

„Es geht jetzt zügig mit den Innenausbauarbeiten weiter“, sagt Held. Was den Zeitplan angeht, ist er guter Dinge. „Zumindest witterungsbedingt sollte uns nichts mehr dazwischen kommen, denn im Winter sind wir nur noch mit den Innenarbeiten beschäftigt.“ Die Lieferfähigkeit von Baustoffen sei jedoch weiterhin ein Thema. Ein Datum für die offizielle Eröffnung könne man noch nicht nennen. Denn das hänge von den Marktbetreibern ab. „Je nachdem, wie schnell die mit der Innenausstattung und dem Einräumen sind. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das im ersten Quartal 2023 sein wird.“

▷ Arbeiter und Gäste feiern bei Getränken und Speisen. Foto: Laura Wagener

Die beiden Märkte sorgen auch für neue Arbeitsplätze in Wermelskirchen. Hit plane mit rund 50 Mitarbeitern für die neu entstehende Filiale, berichtet Hit-Expansionsleiterin Simone Böllinger. Die Suche nach geeigneten Angestellten soll im Laufe des Jahres beginnen. Beim Discounter Norma werden rund 15 bis 20 neue Voll- und Teilzeitstellen entstehen, die voraussichtlich nach den Sommerferien ausgeschrieben werden.

Eines ist schon fertig: Die Tiefgarage des Neubaus mit 95 Parkplätzen sei bereits befahrbar, sagt Volksbank-Vorstandsmitglied Klaus Merz – allerdings selbstverständlich noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Ob das neue Parkareal demnächst auch über E-Ladesäulen verfügen wird, steht noch nicht fest. „Da befinden wir uns noch in der Abstimmung“, sagt Peter Merz. Bis Mitte des Jahres erwarte er eine finale Entscheidung.