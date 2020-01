Vor dem Amtsgericht Wermelskrichen : Richter ahndet Messer-Bedrohung mit Geldstrafe

Wermelskirchen Da noch ein Zeuge gehört werden musste, war die Verhandlung gegen einen 39-Jährigen aus Wermelskirchen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung unlängst zunächst vertagt worden. Doch jetzt musste der Mann sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er im Juni des Vorjahres am Vormittag auf Mülltonnen in der Burger Straße eingetreten und mit zwei Messern auf sie eingestochen hatte.

Der Angeklagte konnte sich nach eigener Aussage an nichts erinnern. „Ich weiß erst wieder, dass ich in Marienheide aufgewacht bin“, sagte er, gab dabei aber an, an jenem Tag sehr viel getrunken zu haben. Das bestätigte auch ein 49-jähriger Zeuge, der in dem Haus an der Burger Straße wohnte, vor dem der Vorfall stattgefunden hatte. „Ich habe die Polizei gerufen, weil ich gesehen habe, wie der Angeklagte randaliert hat. Außerdem habe ich vom Balkon aus versucht, die Autos auf der Straße auf ihn aufmerksam zu machen, denn irgendwann wankte er auch auf die Straße“, sagte der 49-Jährige. Dann ergänzte er noch, dass der Angeklagte an sich ein lieber Kerl sei, der aber außer Kontrolle gerate, wenn er zuviel trinke.