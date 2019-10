„ZR hoch Zwei“: Vater und Tochter eröffnen Gemeinschaftspraxis : Zahnarzt Ruthenberg jetzt im Doppelpack

Ricarda und Andreas Ruthenberg. Foto: Foto: ZR hoch Zwei/Ruthenberg

Wermelskirchen Mit „ZR hoch Zwei“ eröffnen Vater Andreas und Tochter Ricarda Ruthenberg im Stadtkarree an der Telegrafenstraße eine neue Zahnarzt-Praxis. Für den gemeinsamen Weg schließt Andreas Ruthenberg seine bisherige Praxis in Wermelskirchen, Ricarda Ruthenberg kehrt aus München in die Heimat zurück.

Beim Betreten der Praxis kommt sich der Besucher vor, als wäre er im Foyer eines Nobelhotels. Die stilvolle Optik steht sinnbildlich für einen Leitgedanken. „Wir behandeln unsere Patienten als unsere Gäste“, betonen Dr. Andreas Ruthenberg und seine Tochter Dr. Ricarda Ruthenberg. Ab dem 4. November öffnen die beiden Zahnärzte ihre gemeinsame Zahnarzt-Praxis „ZR hoch Zwei“ – Zahnarzt Ruthenberg im Doppelpack sozusagen.

Seine bisherige Praxis am Markt in Wermelskirchen hat Andreas Ruthenberg inzwischen geschlossen, der Umzug an den neuen Standort im Stadtkarree an der Telegrafenstraße 45 ist nahezu abgeschlossen. Dort ist im ersten Obergeschoss auf 250 Quadratmetern eine neue Praxis entstanden, die modernsten Anforderungen entspricht und unter anderem über fünf Behandlungszimmer verfügt. Ricarda Ruthenberg hat für diesen Schritt ihre Praxis in München an eine Nachfolgerin übergeben.

Info Eröffnung am 4. November Praxis Die gemeinsame Praxis von Dr. Ricarda und Dr. Andreas Ruthenberg eröffnet am Montag, 4. November, mit fünf Angestellten. „Weitere zwei Mitarbeiter suchen wir – auch Auszubildende“, benennt das Vater-Tochter-Gespann schon Vorhaben für die nahe Zukunft. Sprechstunden sind am Montag und Mittwoch jeweils von 8 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, am Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 13 und 14 bis 20 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Adresse „ZR hoch Zwei“, Telegrafenstraße 45, 42929 Wermelskirchen, Telefon 02196 / 84711, Internet: www.zahnarzt-ruthenberg.de.

Damit kehrt die gebürtige Wermelskirchenerin in die Heimat zurück. Nach dem Studium in Bonn und Hannover praktizierte die Zahnärztin fast acht Jahre in München, fünf davon selbstständig mit eigener Praxis. „Ursprünglich bin ich nach München, um nicht bei Papa in der Praxis kleben zu bleiben, ich wollte Erfahrung sammeln. Allerdings hat mich irgendwann die Sehnsucht nach dem Bergischen und meiner Familie gepackt“, erzählt die 36-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion: „Meine Praxis in München lief so gut, dass bei meinen Eltern die Hoffnung auf meine Rückkehr in die Heimat fast weg war.

Für Vater Andreas Ruthenberg war die Initiative seiner Tochter „das Signal, um noch ein Mal durchzustarten“, wie er sagt: „Mit Ricardas Wunsch nach der Rückkehr nach Wermelskirchen kam bei mir die Energie auf, eine neue Praxis gemeinsam mit ihr zu eröffnen.“ Eigentlich hatte der 64-Jährige für die jetzige Phase des Baus und Umzugs einen Urlaub gebucht, den er letztlich absagte. Andreas Ruthenberg, der in Leverkusen lebt, hat damit seine fünfte Praxis in Folge in Wermelskirchen – als Zahnarzt arbeitet er seit knapp über 30 Jahren in Wermelskirchen. „Bei der Frage der Ausstattung, Einrichtung und Dekoration der neuen Praxis habe ich Ricarda einfach machen lassen“, stellt Andreas Ruthenberg mit einem Lächeln fest. Grundsätzlich habe Wermelskirchen schon viele Zahnärzte, wobei das große Umfeld dafür sorge, dass alle gut klar kämen, schätzt Andreas Ruthenberg ein: „Als völlig unbekannter und neuer Zahnarzt in Wermelskirchen eine Praxis zu eröffnen, ist sicherlich schwer, aber in die neue Gemeinschaftspraxis von Ricarda und mir bringe ich meine bestehenden Patienten ja mit.“ Seine in Wermelskirchen aufgewachsene Tochter setzt auf den „Lokalkolorit-Faktor“: „Im Gegensatz zur Arbeit in der Großstadt entsteht im ländlichen Raum eine engere und anhaltendere Bindung zum Patienten – da kommt dann gleich die gesamte Familie.“