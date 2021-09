Benefiz-„Summer Party“ für Dhünnsche SSV-Kicker : Die zweite „Halbzeit“ abends ist schon voll

Wermelskirchen Auf dem Rhombus-Gelände lässt der Förderverein des SSV Dhünn im Zuge der Kulturfabrik beim Kultursommer am Samstag die „Summer Party“ steigen. Die Veranstaltung ist in zwei Hälften unterteilt.

Zur „Summer Party“ verlässt der SSV Dhünn das geliebte Dorf und kommt auf das Rhombus-Areal. Dort steigt am Samstag die Benefizveranstaltung, die Laura Böge und Jana Markovic federführend für den Förderverein der SSV-Kicker organisiert haben. „Der Erlös soll in die Sanierung des Kabinengebäudes fließen, das zum Vereinsheim werden soll“, erläutern die beiden 31-Jährigen das Vorhaben, das nach der Fertigstellung des Kunstrasen-Fußballplatzes an der Staelsmühle folgerichtig ist. Die „Summer Party“ im Programm der Kulturfabrik im Zuge des bundesweit geförderten Kultursommers haben die Organisatoren in zwei „Halbzeiten“ unterteilt – für abends sind alle 1000 verfügbaren Besucherplätze reserviert.



Die erste „Halbzeit“ Um 15 Uhr erfolgt der „Anpfiff“ der ersten „Summer Party“-Halbzeit, die bis 18 Uhr dauert. In dieser Zeit treten der Männergesangverein Dhünn, die Dhünnschen Jecken und Sängerin Annika Schmidt (unter anderem bekannt von der Band „Peanut Butter Jelly Pie“) auf. Damit steht ein Reigen aus Akteuren aus Dhünn auf der großen Kulturfabrik-Bühne. Unter anderem ein Menschen-Kicker, Torwandschießen und Bobby-Cars sorgen am Nachmittag für Kinderspaß auf dem Rhombus-Areal. „Das Treiben der kleinen Gäste begleiten SSV-Trainer, die gerne Rede und Antwort stehen. Möglicherweise findet sich ja auf diesem Weg der eine oder andere Nachwuchsspieler“, kündigen Laura Böge und Jana Markovic an.



Die zweite „Halbzeit“ Ab 18 Uhr geht es in die zweite „Summer Party“-Runde. Dabei steht der Auftritt der Wermelskirchener Punk-Rock-Cover-Band „Tante Silke“ im Fokus. Zwischen 20 und 22 Uhr tritt das Quintett auf, bevor „Tunesday“ den Abend bis 23.30 Uhr mit tanzbaren Grooves ausklingen lässt. Das DJ-Duo besteht aus Lunis Peters und Luis Bersch, wobei erstgenannter waschechter Dhünner ist.



Speis und Trank Neben den üblichen Kaltgetränken und heimischem Bier warten die SSV-Aktiven mit Cocktail-Bars, einem Imbiss-Stand von Heiko Winterhagen (stets auf der Dhünnschen Kirmes vertreten) sowie am Nachmittag mit Waffeln, Kaffee und Kuchen auf.