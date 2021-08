Kunst und Kultur auch in Wermelskirchen : Rheinischer Kultursommer auf dem Rhombus-Gelände

Wermelskirchen Im Zuge eines Förderprojektes kommen die beteiligten Kommunen Wermelskirchen, Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen und Odenthal in den Genuss der Fördergelder in Höhe von etwa 280.000 Euro.

Im Zuge des Projektes kommen nun die beteiligten Kommunen Wermelskirchen, Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen und Odenthal in den Genuss der Fördergelder in Höhe von etwa 280.000 Euro. Alle Veranstaltungen sind dabei kostenfrei und finden häufig an öffentlichen Plätzen, wie beispielsweise in kleinen Höfen oder Parkanalagen statt, wodurch die Teilnahme einer breiten Masse an Publikum ermöglicht wird.