Jahresbilanz im Rheinisch-Bergischen Kreis : Zahl der Polizeieinsätze leicht gestiegen

Wermelskirchen / Rhein-Berg Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis stellte die Jahresbilanz 2021 der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz vor. Jeder vierte der knapp 47.000 Einsätze war ein Verkehrsunfall. Rund 23.000 Notrufe gingen in der Leitstelle ein.

Grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, wenn die Polizei nicht übermäßig oft zum Einsatz gerufen werden muss. Bedeutet dies doch, dass sich die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis weitgehend in Sicherheit fühlen und keine polizeirelevanten Probleme auftreten.

Nun ist „übermäßig oft“ sicherlich ein dehnbarer Begriff, allerdings wurde bei der Pressekonferenz der Direktion Gefahrenabwehr / ­Einsatz am Montagvormittag deutlich, dass die Entwicklung der Einsätze im Fünf-Jahres-Überblick von 2017 bis 2021 um beinahe 10.000 Einsätze zurückgegangen ist. „Zwar sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1500 auf 46.792 Einsätze leicht gestiegen, allerdings ist die Zahl der sogenannten außenveranlassten Einsätze – also der Einsätze, die durch Anrufe von Bürgerinnnen und Bürgern geschehen – zum dritten Mal in Folge gesunken“, sagte Kriminalhauptkommissar Winfried Voß. Diese sei nicht zu beeinflussen – im Gegensatz zu Einsätzen wie Durchsuchungen, die die Direktion eigenveranlasst vornehme.

Info Kaum Beschwerden über Polizeieinsätze Beschwerdemanagement Im vergangenen Jahr sind 24 Beschwerden aus der Bevölkerung bei der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz eingegangen. „Das sind elf weniger als 2020“, sagt Kriminalhauptkommissar Winfried Voß. Diese Zahl sei sehr niedrig, gerade angesichts einer Zahl von mehr als 45.000 Einsätzen. Folgen Die Beschwerden waren allesamt Dienstaufsichtsbeschwerden, 21 sind abgeschlossen, 20 davon wurden als „nicht begründet“ bewertet. Keine Beschwerde führte zu einem Disziplinarverfahren.

Die Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz ist neben den Direktionen Kriminalität und Verkehr eine der drei Säulen der Polizeiarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis. „Mit 233 Mitarbeitenden ist es zudem die größte Direktion – und übernimmt eine sehr wichtige und nahe am Bürger stattfindende Aufgabe“, betonte Landrat Stephan Santelmann. Das wurde auch dadurch deutlich, als Voß erklärte, dass die Direktion rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche die Notrufe der Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis entgegennehmen würde. „Das waren 23.113 Notrufe im Jahr 2021, deren durchschnittliche Bearbeitungszeit bei etwa zwei Minuten lag“, sagte der Kriminalhauptkommissar.

Der Rückgang zu 2020 und 2019 sei dabei vermutlich der Pandemie zuzuschreiben. „Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Menschen viel mehr zu Hause gewesen sind, das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt war“, sagte Voß. Allerdings seien Verstöße gegen die Pandemie-Beschränkungen 2021 um 50 Prozent zurückgegangen. „Vermutlich hat sich das Leben mit den Einschränkungen eingespielt“, vermutet der Kriminalhauptkommissar.

Die Höhepunkte im Einsatzgeschehen hätten sich dabei im Sommer abgespielt – vor allem im Juni und Juli. „Die Anlässe, warum die Kollegen zu Einsätzen gerufen werden, sind dabei unterschiedlich – aber in sich betrachtet relativ konstant über die vergangenen Jahre“, sagte Voß.

Jeder vierte Einsatz sei demnach ein Verkehrsunfall. „Hilfeersuchen sowie verdächtige Wahrnehmungen waren auf dem zweiten Platz der Häufigkeiten – neben dem Punkt ‚Sonstiges‘, unter den verschiedenste Anlässe fallen. Etwa Suizid-Versuche oder Tiergefahren“, sagte Voß. Erfreulich sei hier, dass sowohl Eigentums- als auch Gewaltdelikte mit elf Prozent beziehungsweise vier Prozent untergeordnete Rollen im Einsatzgeschehen gespielt haben. Bezogen auf den Kreis mit einer Reduktion der Zahlen insgesamt auf die vergangenen Jahre mit einer minimalen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, liege Wermelskirchen vollkommen im Trend.

Durchschnittlich wurde die Polizei im vergangenen Jahr pro Tag 17 Mal zu Einsätzen gerufen – wegen eines wie auch immer gearteten verdächtigen Sachverhalts. „Diese Wahrnehmungen haben deutlich zugenommen. Das ist positiv – und hängt wohl auch mit der proaktiven Arbeit der Kreispolizeibehörde auch in den Sozialen Medien zusammen. Für die erfolgreiche Polizeiarbeit ist die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger unerlässlich“, sagte Voß. in weiterer Einsatzanlass, der in den Pandemie-Jahren deutlich zugenommen habe, seien Einsätze bei Demonstrationen und Veranstaltungen. „Hier sind vor allem die sogenannten Montagsspaziergänge zu nennen sowie andere Demonstrationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, sagte der Kriminalhauptkommissar.

Ein Blick auf die Zahlen verdeutliche das ebenfalls auf sehr drastische Weise. „Hatten wir 2017 noch 15 Einsätze dieser Art, 2018 sogar nur sechs – waren es 2021 mit 94 Einsätzen über 16-mal so viele wie 2018“, sagte Voß. Der Kriminalhauptkommissar betonte dabei, dass diese Einsätze aufgrund ihrer oftmals polizei- und systemkritischen Klientel für die beteiligten Beamten keineswegs leicht oder unbelastend seien. „Allerdings ist das Versammlungsrecht ein hohes Gut, das gewährleistet werden muss“, sagte Voß.