Auch wegen Corona : Noch viele freie Lehrstellen im Kreis

Rhein-Berg Viele Lehrstellen sind weiter unbesetzt. Dabei bieten viele Betriebe Lehrstellen und Duale Ausbildungen an. Programme des Kreises sollen Bewerber und Firmen jetzt zusammenbringen.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es noch viele Plätze für eine duale Ausbildung. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie bieten die Unternehmen Jugendlichen damit die Gelegenheit, ihre berufliche Karriere zu starten. Die Partner der bundesweiten Allianz für Aus- und Weiterbildung veranstalten daher einen „Sommer der Berufsausbildung“.

Damit soll im zweiten Jahr der Pandemie gezielt für die duale Berufsausbildung geworben werden. Denn die Corona-Krise soll laut Rheinisch-BErgischem Kreis nicht zur Ausbildungs- oder Fachkräftekrise werden. Von Juni bis Oktober 2021 finden Themenaktionstage und eine breite Auswahl an Veranstaltungen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene statt. Um junge Menschen, die im Moment eine Ausbildungsstelle suchen, vor Ort zu unterstützen, bieten die Kooperationspartner der „Initiative Zukunft Rhein-Berg“ viele informative Formate für Schülerinnen, Schüler und deren Eltern an. Die regionalen Aktionen sind im Veranstaltungskalender des Koordinierungsbüros Übergang Schule-Beruf unter www.rbk-direkt.de/veranstaltungskalender.aspx zusammengefasst. „Es gibt auch jetzt noch viele attraktive Ausbildungsstellen, die einen hervorragenden Einstieg in die Arbeitswelt eröffnen“, betont Torsten Schmitt, Leiter des Koordinierungsbüros des Rheinisch-Bergischen Kreises. „Eine kurzfristige Bewerbung lohnt sich also.“