Ehrenamtliche Helfer Rheinisch-Bergischer Kreis sucht engagierte Naturschützer

Interessierte Personen können ihre Bewerbung nebst Lebenslauf und gegebenenfalls auch weitere Referenzen an den Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Amt für Planung und Landschaftsschutz, Am Rübezahlwald 7 in 51469 Bergisch Gladbach oder per E- Mail an landschaft@rbk-online.de, Betreff Naturschutzwacht, senden. Dort erhalten die interessierten Naturschützer auch gerne weitere Informationen zur Arbeit der Naturschutzwacht.