Beitrag zum Klimaschutz Rheinisch-Bergischer Kreis ruft zur Kampagne „Stadtradeln“ auf

Aufs Fahrrad steigen und losradeln: Vom 29. Mai bis zum 18. Juni läuft im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder die Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses. In diesem Zeitraum können alle Radfahrer Fahrradkilometer sammeln und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. In guter Tradition beteiligen sich im Kreis alle acht Kommunen. „Egal ob mit dem eigenen Fahrrad oder mit einem der zahlreichen Bergischen E-Bikes – seien Sie dabei! Denn wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, entdeckt seine Umgebung neu, steigert die Lebensqualität und tut etwas für Umwelt und Gesundheit. Lassen Sie uns einfach besser in die Pedale treten und gemeinsam Spaß haben“, motiviert Landrat Stephan Santelmann im Sinne der Mobilitätskampagne „einfach.besser.ankommen“.