Corona-Pandemie : Die neuen Corona-Regeln in Wermelskirchen

Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind die Infektionszahlen gesunken. Damit wurden die Corona-Regeln gelockert. Es gilt für das Kreisgebiet nicht mehr die Bundesnotbremse. Was nun für Einzelhandel, Gastronomie oder Freizeit gilt – hier ein Überblick.

Die 7-Tages-Inzidenz des Rheinisch-Bergischen Kreisesliegt seit Mittwoch laut dem Robert Koch-Institut (RKI) zum fünften Mal in Folge unter dem Wert von 100. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS) hat die dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes von 100 amtlich festgestellt und dies am Mittwohnachmittag per Allgemeinverfügung dem Kreis bestätigt. Die Wirkung der Allgemeinverfügung tritt zwei Tage später in Kraft. Dann gilt im Rheinisch-Bergischen Kreis nicht mehr die Bundesnotbremse, sondern die Regelungen des Landes in der Coronaschutzverordnung. Demnach greifen die Lockerungen auch in Wermelskirchen ab Freitag, so der Kreis.