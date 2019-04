Rhein-Berg : Kreis erhält 16 Millionen Euro für neuen Wohnraum

Rhein-Berg Mit dem Geld werden Miet- und Eigentumswohnungen sowie Modernisierungen gefördert. Abgeordnete aus dem Kreis freuen sich.

„Nur wenn wir mehr Wohnungen bekommen, werden wir auch den rasanten Anstieg der Wohnungsmieten bremsen können“, sagt Rainer Deppe und formuliert damit ein großes Ziel. Deshalb wird in NRW im laufenden Jahr so viel wie noch nie zuvor für die öffentliche Wohnraumförderung ausgegeben: zusammengerechnet knapp 1,3 Milliarden Euro. „2018 haben wir das Fördervolumen verdoppelt und in diesem Jahr nochmals erhöht – so haben wir die Förderkonditionen jetzt noch einmal verbessert. Das heißt, am Geld wird in NRW kein gutes Projekt scheitern“, berichtet Rainer Deppe.