Aktuelle Corona-Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Die Impfquote klettert kreisweit auf 62,5 Prozent

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Wermelskirchen 38 Personen sind kreisweit noch infiziert, in Wermelskirchen sind es zwei. Der Inzidenzwert ist wieder leicht angestiegen von 3,9 auf 4,6. Von den 8729 Bürgertests am Montag waren 18 positiv.

Das machte am Montag schon Hoffnung: Das Kreisgesundheitsamt meldete nur noch einen infizierten Corona-Fall für Wermelskirchen, am Dienstag sind es schon wieder zwei, obwohl kein weiterer bestätigter Corona-Fall für Wermelskirchen in der täglichen Mitteilung des Lagezentrums des Rheinisch-Bergischen Kreises gemeldet wurde. Insgesamt sind es zwei weitere Fälle im Kreisgebiet, je einer in Bergisch Gladbach und Burscheid. 38 Personen sind aktuell noch infiziert, in Wermelskirchen zwei.

150 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 25 mehr als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind es vier Bürger, die in häuslicher Isolation sind.

Drei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon einer in intensivmedizinischer Betreuung. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4,6.

Für Montag liegen dem Kreisgesundheitsamt 8.729 Bürgertests vor, davon waren 18 positiv. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bis Montag insgesamt 295.628 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 177.001 Erstimpfungen und um 118.627 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 62,5 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 41,9 Prozent der Bevölkerung.

In den Arztpraxen wurden 82.964 Personen mit einer Erstimpfung versorgt, 49.059-mal gab es die Folgeimpfung.

(tei.-)