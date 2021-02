Fortbildung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Bildung in der digitalen Welt

Rhein-Berg Regionales Bildungsnetzwerk bringt neue Ideen und Projekte im Kreis voran. Auf dem diesjährigen Programm steht unter anderem ein „Filmlabor“.

So bietet das Bildungsnetzwerk in seiner Digitalwerkstatt verschiedene Workshops für Lehrer an, die das Ziel haben, digitale Methoden des Lehrens und Lernens zu vermitteln. Auf dem diesjährigen Programm steht unter anderem ein „Filmlabor“. Hier können Lehrkräfte mit verschiedenen Apps kleine Filme im und für den Unterricht produzieren. Jugendliche werden mit den digitalen „MINT-Summercamps“ angesprochen, in denen sie lernen, ihre eigene App zu programmieren.