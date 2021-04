Geflügelpest im Bergischen : Hühner erst im Sommer kaufen

Rhein-Berg Achtung Geflügelpest! Das Veterinäramt warnt jedoch mit Blick auf die Verbreitung der Pest davor, die Hühnerzucht jetzt zu vergrößern.

Für viele Gartenbesitzer war es schon während des ersten Lockdowns ein Traum, den sie sich erfüllt haben: täglich frische Eier von eigenen Hühnern. Hühnehaltung hat im Rheinisch-Bergischen Kreis zugenommen: 2020 haben sich rund 220 Hühnerhalter neu registrieren lassen. 2019 waren es nur 93. Jetzt rät das Veterinäramt jedoch mit Blick auf die Verbreitung der Geflügelpest zu äußerster Vorsicht beim Kauf von gackernden Gartenbewohnen. Denn: Derzeit besteht eine erhöhte Gefahr, dass die Geflügelpest durch den Kauf und den Handel mit Hühnern, Enten oder Gänsen verschleppt wird. Kreisveterinär Dr. Thomas Mönig appelliert deshalb an Hühner- und Entenfans: „Bitte verschieben Sie den Erwerb der Tiere wenn möglich bis in die Sommermonate. Gerade Enten, aber auch Hühner, können bereits Träger des Virus sein, ohne dass man ihnen das ansehen kann.“

Die Gefahr, dass Wildvögel die Geflügelpest in Ställe einschleppen, besteht. Für einige Teile in NRW gilt bereits Stallpflicht. Auch Geflügelhalter im Kreis sollten sich Gedanken machen, wie sie ihre Tiere unterbringen, sollte die Stallpflicht angeordnet werden. Denn das bedeutet, dass sämtliche Stallungen der Tiere nach oben gegen Einträge, zum Beispiel Kot von Wildvögeln, gesichert werden müssen. Außerdem muss verhindert werden, dass Wildvögel ins Gehege eindringen. Schon jetzt gilt, dass Hausgeflügel nur an Stellen gefüttert werden darf, die für Wildvögel unzugänglich sind und dass nur Frischwasser gegeben wird.