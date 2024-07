Aktionstage bei der Verwaltung im Rheinisch-Bergischen Kreis Auszubildende setzen sich für Barrierefreiheit ein

Jürgen Langenbucher, Dezernent für Soziales, Inklusion, Gesundheit, Familie und Jugend besuchte die verschiedenen Arbeitsgruppen und äußerte sich positiv: „Es ist von großer Bedeutung, sich intensiv mit dem Thema Inklusion und Teilhabe auseinanderzusetzen.“ Nur so können eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft geschaffen werden, an der alle teilhaben können, ohne eine Anpassungsleistung erbringen zu müssen. Seine Erkenntnis: „Jeder Mensch ist anders und individuell. Um echte Gleichberechtigung zu erreichen, sollte daher immer der jeweilige Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen betrachtet werden.“