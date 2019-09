Ausbildungsmarkt im Kreis : 1196 Ausbildungsstellen kreisweit noch nicht besetzt

Rheinberg/ Oberberg Aussichten auf einen Ausbildungsplatz stehen noch gut.

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen weiterhin gut – und es ist noch nicht zu spät, eine passende Stelle zu finden. Bislang haben sich in RheinBerg und Oberberg insgesamt 3321 Bewerber um eine Ausbildungsstelle bei der Agentur für Arbeit erkundigt. Gleichzeitig haben die Arbeitgeber der Agentur insgesamt 3053 Lehrstellen bis Ende August gemeldet. „Die Aussichten auf einen Ausbildungsplatz stehen nach wie vor gut“, sagt Marcus Weichert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. Bis in den Oktober hinein bestehe, wie er sagt, in der Regel noch die Möglichkeit, in eine Ausbildung einzusteigen. Daher rät Weichert allen Jobsuchenden „sich umgehend auf die freien Plätze zu bewerben“. Des Weiteren empfiehlt der Geschäftsleiter sich Unterstützung bei der Berufsberatung zu holen.