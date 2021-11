Falsche Inkassoschreiben im Umlauf : Abzocke mit falschen Inkassoschreiben

Polizei und Verbraucherschützer warnen vor einem Brief eines Fake-Inkassounternehmens Foto: Polizei

Rheinberg Verbraucherschützer und die Polizei des Kreises warnen vor dem vermeintlichen Inkassounternehmen „PRO COLLECT AG“ aus Köln, das Schreiben mit unberechtigten Forderungen verschickt.

Immer wieder sorgen falsche Inkassoschreiben für Verunsicherung bei Verbrauchern. Derzeit erreichen die Verbraucherzentrale zahlreiche Beschwerden über das vermeintliche Inkassounternehmen „PRO COLLECT AG” mit Sitz in Köln, das einen Betrag in Höhe von 272 Euro für ein angebliches Glücksspiel-Abo einfordert. Auch die Kreispolizeibehörde warnt davor. Die Betroffenen werden aufgefordert, ein SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen, berichtet Ingar Grewe von der für Wermelskirchen zuständigen Beratungsstelle in Bergisch Gladbach.