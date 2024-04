Fachkräftemangel in Wermelskirchen und Rhein-Berg Kreis sucht Wohnungen für internationale Pflegekräfte

Die Akquise internationaler Pflegefachkräfte ist dabei ein wichtiger Baustein, um zusätzliches Personal zu gewinnen. Hier setzt das Projekt „Gewinnung internationaler Pflegefachkräfte““ des Rheinisch-Bergischen Kreises an. Ziel ist es, internationale Pflegefachkräfte zu gewinnen, zu qualifizieren, zu integrieren und langfristig für den vorrangigen Einsatz bei professionellen ambulanten und stationären Pflegeanbietern im Rheinisch-Bergischen Kreis zu binden. Durch die möglichst langfristige Bindung an die Unternehmen sollen die Kontinuität und Qualität der pflegerischen Versorgung verbessert und gleichzeitig der Fachkräftemangel in der Pflege gemindert werden. Den internationalen Pflegefachkräften soll eine unterstützende und integrative Arbeitsumgebung geboten werden, die ihre persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Die Integration der internationalen Pflegefachkräfte und das Thema Wohnen sind wesentliche Faktoren, damit die Umsetzung des Konzepts gelingt.