Rhein-Berg Wie wir den Feuersalamander schützen

Menschen können durch umsichtiges Verhalten im Wald und an Gewässern aktiv dazu beitragen, die Verbreitung des Hautpilzes zu verhindern. Das Rhein-Berg-Veterinäramt empfiehlt, Amphibien nicht anzufassen. „Bitte bleiben Sie auf den Wegen. Keinesfalls sollte aktiv nach erkrankten Tieren gesucht werden. Wildlebende Tiere, also auch Amphibien, dürfen nicht aufgesammelt und mitgenommen werden“, erklärt Kreisveterinär Dr. Thomas Mönig. Da der Pilz über die Schuhe weitergetragen wird, sollten bekannte Lebensräume der Tiere in Wäldern, an Gewässern und in Feuchtbereichen, nicht betreten werden. Erholungssuchende, die sich in diesen Bereichen aufgehalten haben, sollten ihr Schuhwerk nach Spaziergängen gründlich säubern, zu Hause desinfizieren und gut trocknen lassen. Ziel ist es dabei, die Weiterverbreitung von Pilzsporen nach Möglichkeit zu verhindern. Der aus Asien stammende „Salamanderfresser“ wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Tierhandel nach Europa eingeschleppt.