Rhein-Berg Stefanie Dohrn ist die Sportlerin des Jahres

Bei der 27. Auflage der Sportlerwahl des Rheinisch-Bergischen Kreises im Bergischen Löwen in Bergisch Galdbach ist Stefanie Dohrn als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Die 30-Jährige ist eine der weltbesten Mountainbiker, gewann in 2022 zwei Welt-Cup-Rennen und stand im vergangenen Jahr längere Zeit auf Platz Eins der Weltrangliste. Auch in diesem Jahr führte sie das Klassement erneut an.