Politik in Rhein-Berg Wie sich der Kreis seinen Haushalt für 2024 vorstellt

Info

LVR-Umlage Schon in den vergangenen Jahren habe die SPD-Kreistagsfraktion den kreisangehörigen Kommunen zugesagt, eine Senkung der Landschaftsverband Rheinland (LVR)-Umlage immer an die Städte weiterzuleiten, betont Gerhard Zorn, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, und fordert das auch für den aktuellen Rhein-Berg-Haushalt: „Die Koalition aus CDU und SPD im Landschaftsverband Rheinland hat in den Gremien des LVR beantragt, die Umlage des LVR gegenüber dem Haushaltsentwurf um 0,5 Punkte zu senken. Ein Beschluss hierzu erfolgt Mitte Dezember.“ Davon würde der Rheinisch-Bergische Kreis in Höhe von rund 2,7 Milllionen Euro profitieren. Insbesondere Minderausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe und eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des LVR machten diese Umlagesenkung möglich.

Antrag Deshalb habe SPD-Kreistagsfraktion beantragt, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung beim LVR, die durch Senkung der LVR-Umlage in 2024 ersparten Kosten auf Seiten des Kreises vollständig an die kreisangehörigen Kommunen im Wege einer Einmalzahlung weitergegeben.