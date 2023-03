„Motiv Mensch“ Verstärkung für das Team der Sozialplanung im Kreis

Der Fokus ihrer Arbeit liegt dabei zunächst auf der Entwicklung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in den vier Quartieren in Wermelskirchen, in Leichlingen, in Overath, und in Rösrath, die sich aus Analysen im Rahmen der Sozialberichterstattung ergeben haben. Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung der Quartiersarbeit und der Unterstützung bei der Projektsteuerung, agieren Antje Proksch und Kai Zander als Ideenentwickler und begleiten den Aufbau sowie die Stärkung der Vernetzungs- und Ehrenamtsstruktur.