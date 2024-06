Identitätsdiebstahl im Internet Wenn Betrüger persönliche Daten missbrauchen

Ein falscher Klick, und schon übernehmen Kriminelle die Kontrolle über den heimischen Computer oder digitale Konten. „Identitätsdiebstahl kommt häufiger vor, als man vielleicht meint“, weiß Stefanie Vogt, Beraterin bei der Verbraucherzentrale NRW in Bergisch Gladbach. Am Donnerstag war sie im Bürgerzentrum zu Gast, um ihre Zuhörer gegen Identitätsdiebstahl zu rüsten. Die Besucherzahl am frühen Nachmittag war überschaubar, das Interesse aber groß.