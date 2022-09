Online-Seminar in Bergisch Gladbach : Verbraucherzentrale NRW hilft beim Energie sparen

Rhein-Berg In einem Online-Seminar können Interessierte auch Fragen an die Experten stellen. Zudem erhalten sie wichtige Tipps zum Energie sparen in den eigenen vier Wänden.

In Wermelskirchen verteilt die Stadt seit Wochen Duschuhren, um die Bürger dazu aufzufordern, kürzer zu duschen. Zudem bietet das Bergische Energiekompetenzzentrum an diesem Wochenende eine kostenlose Energieberatung in Bergisch Gladbach an. Wer noch weitere Tipps zum Energie sparen benötigt, kann nun an dem Online-Seminar „Energie sparen im Alltag“ der Verbraucherzentrale NRW teilnehmen. Darin werden Fragen zur Gasumlage beantwortet und den Bürgern werden Tipps an die Hand gegeben, wie sie in der eigenen Wohnung Energie sparen können.