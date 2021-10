Konjunkturumfrage der IHK Köln : Unternehmen erholen sich langsam von Pandemiefolgen

Probleme, freie Stellen zu besetzen, haben inzwischen Unternehmen in allen Branchen, besonders viele allerdings im boomenden Baugewerbe. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rhein-Berg Rohstoffmangel, hohe Energiepreise und fehlende Fachkräfte bedrohen den Aufschwung, wie die IHK in ihrer jüngsten Konjunkturumfrage feststellt.

Die regionale Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet von den Pandemiefolgen, die Unternehmen blicken wieder zuversichtlicher nach vorne. Der Mangel an Rohstoffen, fehlende Fachkräfte sowie hohe Energiepreise bremsen aber den Aufschwung teilweise massiv aus. Das belegt die jüngste Konjunkturumfrage der IHK Köln , an der sich zwischen dem 16. August und dem 24. September 658 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk (Köln, Leverkusen, Rheinisch-Bergischer Kreis , Rhein-Erft-Kreis, Oberbergischer Kreis) beteiligt haben. Der Konjunkturklimaindikator der IHK Köln ist von 102,6 Punkten im Frühjahr auf 117,9 Punkte gestiegen und liegt damit erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder über dem langjährigen Durchschnitt. „Corona ist nicht vorbei, doch für viele Unternehmen hat sich die Lage wieder normalisiert. Für die weitere Erholung gibt es aber erhebliche Risiken“, sagt Eva Babatz, Leiterin der Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg der IHK Köln (Foto: Udo Teifel/Archiv).

„Viele Unternehmen können wegen hoher Energiepreise oder des Mangels bei Rohstoffen und Vorprodukten längst nicht so erfolgreich arbeiten, wie sie eigentlich könnten“, sagt Babatz. „Der Rohstoffmangel ist wie auch der Anstieg der Energiepreise ein globales Phänomen, Steuern und Abgaben machen Energie in Deutschland im internationalen Vergleich aber besonders teuer.“ Babatz: „Neben den hohen Kosten sind die Unternehmen verunsichert über die künftige Energieversorgung in der Region Köln. Die Unternehmen brauchen Klarheit über den Ausbau alternativer Energien und den Netzausbau. Der Wunsch nach mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit ist groß.“