Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Umbau des Rhombus-Geländes wird auf Expo Real präsentiert

Die RBW präsentiert in München überregional bedeutsame Projekte der Standortentwicklung und nutzt die Messe zum Standortmarketing und zum fachlichen Austausch. Auf besonderes Interesse wird dabei das Projekt Zanders-Areal in Bergisch Gladbach stoßen. Mit einer Fläche von 36 Hektar ist es momentan das größte Projekt der Stadt. Das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Zanders in Bergisch Gladbach soll in den nächsten Jahren einer neuen Nutzung zugeführt und in das umgebende Stadtgefüge integriert werden. Perspektivisch soll auf dem Areal ein mischgenutztes Quartier als zukunftsweisender Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort für verschiedene Bevölkerungsgruppen und Unternehmen entstehen. Grundlage für das Konversions- und Transformationsprojekt ist eine offene und flexible Strukturplanung.