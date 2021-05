Wasserqualität : Landwirte und Umweltministerium kooperieren für sauberes Wasser

Rhein-Berg Landwirtschaft, Politik und Verbände wollen gemeinsam das Trinkwasser schützen. Das ist Teil einer gemeinsamen Kooperation. Die soll den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln, Nährstoffen und Krankheitserregern verhindern.

Viele Betriebe erhalten demnach eine individuelle Beratung. Dabei werden Themen wie die Düngeplanung, die Entnahme von Bodenproben oder Gülleverteilpläne thematisiert. Das alles geschieht mit dem Ziel, weniger Schadstoffe in den Boden, in Flüsse und letztendlich in die Talsperren abzuleiten. Ein neuer 12-Punkte Plan des Umweltministeriums NRW soll die Kooperationen jetzt weiter intensivieren. Der Ursprungsplan wurde bereits 1989 verabschiedet, ist also 30 Jahre aktiv. Beteiligt daran sind neben dem Ministerium auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches und verschiedene Landwirtschaftsverbände. Deppe, der Umwelt- und Landespolitiker der CDU, betont die Wichtigkeit der freiwilligen Kooperation: „Der entscheidende Erfolgsfaktor ist, dass beide Seiten auf freiwilliger Basis zusammengefunden haben und so wechselseitig verstehen, was für die Landwirte wichtig ist, nämlich gutes und ausreichendes Futter zu ernten, und was für die Wasserwerke wichtig ist, nämlich sauberes Wasser zu haben, das mit möglichst geringem Aufwand als wertvolles Trinkwasser in die Wasserleitungen eingespeist werden kann“, sagt er.