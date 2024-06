Mobilität in Rhein-Berg / Wermelskirchen Fördertopf ist jetzt ausgeschöpft

In der ersten Phase der Förderung waren zunächst ausschließlich Gewerbetreibende und Vereine antragsberechtigt. Von einem Malerbetrieb in Kürten über eine Musikerin, einem Seniorenstift in Rösrath sowie dem öffentlich und kostenlos nutzbaren „RöBike“ bis hin zu einer Schuhmacherei in Overath und einem Gartenlandschaftsbaubetrieb in Leichlingen haben viele unterschiedliche Unternehmen und Initiativen verteilt über das gesamte Kreisgebiet profitiert.