Rhein-Berg Für den Landrat sind 90 zusätzliche Stellen dringend notwendig

Der vorgelegte Stellenplan trage der Mehrung der Aufgaben Rechnung. So begründet die Kresiverwaltung in einer Pressemitteilung den geplanten Zuwachs von 90 weiteren Stellen. Demnach seien die kreisangehörigen Kommunen vor der Einbringung des Kreishaushalts über die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2023 informiert worden. Wesentliche Information zur Planungssicherheit der kreisangehörigen Kommunen war dabei die Beibehaltung des Kreisumlagesatzes bei 35,5 Prozent in 2023 und den darauffolgenden Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 (wir berichteten).