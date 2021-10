Reaktion auf Starkregen-Ereignisse : Fachbüros erstellen Klimaschutzkonzept

Rhein-Berg / Wermelskirchen Der Rheinisch-Bergische Kreis veröffentlicht eine Starkregen-Gefahrenkarte mit Angaben und möglichen Maßnahmen für alle Kommunen – basierend auf eine Simulation eines statistisch alle 100 Jahre vorkommenden Unwetter-Ereignisses.

Einsätze am 14. Juli 2021 Für das Starkregen-Ereignis meldete die Feuerwehr Wermelskirchen 161 Einsätze innerhalb von 24 Stunden. 95 Prozent davon betrafen vollgelaufene Keller. 153 Privathäuser waren betroffen.

Gefährdung in Wermelskirchen Besonders große Überflutungstiefen ergeben sich laut Studie entlang der Talstrukturen der Kleinen und Großen Dhünn und im Eifgenbachtal. Gefährdet ist auch die Kläranlage. Diese ist zwar durch ein Rückhaltebecken geschützt. Bei der Simulation würde dessen hydraulische Kapazität allerdings überschritten, und es würde zu einer Überströmung der Anlage kommen.

Ziel des Klimaschutzteilkonzeptes ist es, die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie deren Hab und Gut langfristig besser vor Extremwetterereignissen zu schützen, beziehungsweise die daraus resultierenden Folgeschäden zu reduzieren. Der veröffentlichte Teilbericht enthält hierzu einen Katalog an Maßnahmen – zum Beispiel am Kanalsystem, an gefährdeten Objekten sowie Gewässern, die von Kreis und Kommunen, Eigentümern sowie weiteren Akteuren umgesetzt werden sollten.