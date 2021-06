Tolles Ergebnis beim Stadtradeln : Stadtradler im Kreis sammelten 450.000 Kilometer

Umweltdezernentin Elke Reichert und Stadtradeln-Koordinatorin Lara Wagner freuen sich über den großen Erfolg der Aktion. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Berg 21 Tage lang haben 2509 Radler im Rheinisch-Bergischen Kreis in die Pedale getreten und so beim Stadtradeln insgesamt 67 Tonnen CO2 vermieden. „Damit haben alle einen Beitrag für unsere Region geleistet“, sagt Umwelt-Dezernentin Elke Reichert erfreut.

Drei Wochen in die Pedale zu treten hat sich gelohnt: Mit mehr als 450.000 geradelten Kilometern setzten 2.509 Radler im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder ein klares Zeichen für den Klimaschutz. Denn so konnten die Radler 67 Tonnen CO2 vermeiden. In dieser Woche endete das Stadtradeln, bei dem insgesamt 241 241 Teams aus dem gesamten Kreis gemeinsam Fahrradkilometer sammelten. Mit ihrer Kilometerzahl legten sie eine Strecke zurück, als hätten sie elf Mal die Erde umrundet. Damit wurden die Ergebnisse des vergangenen Jahres noch übertroffen. Umwelt-Dezernentin Elke Reichert ist begeistert über die wachsende Zahl der Teilnehmer an der Aktion: „Auch das vierte Stadtradeln war eine tolle Leistung. Damit haben alle einen Beitrag für unsere Region geleistet.“

Für die hohen Kilometerzahlen sind in diesem Jahr vor allem die 30 Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis verantwortlich, die sich mit ihren Schulteams am Schulradeln beteiligt haben. Dabei hatte das Otto-Hahn-Gymnasium in Bensberg die Nase vorn: über den dreiwöchigen Aktionszeitraum verteidigten sie den ersten Platz, weil die 351 Teammitglieder zusammen mehr als 30.000 Kilometer auf den Tacho brachten. Besonders hoch beim Stadtradeln war die Beteiligung in der Stadt Leichlingen, die mit 2,56 Kilometern pro Kopf die aktivste Kommune um Rheinisch-Bergischen Kreis war. In Bezug auf die absoluten Kilometer führt die Stadt Bergisch Gladbach mit mehr als 170.000 Kilometern die Tabelle an. Der fleißigste Radler bei den Stadtradlern kommt in diesem Jahr ebenfalls aus Bergisch Gladbach. In 21 Tagen hat er fast 3.000 Kilometer gesammelt.

Übrigens: Der Nachtragezeitraum der Kilometer läuft noch bis zum 10. Juli, dann erhalten die aktivsten Teilnehmer beim Stadtradeln durch die kommunalen Koordinatoren Urkunden und Gutscheine für Fahrradgeschäfte im Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Kampagne wird deutschlandweit vom Klimabündnis organisiert und findet von Mai bis Oktober, je nach Kommune, in einem festgelegten Zeitraum von 21 Tagen statt. Ziel ist es, Menschen für das Radfahren zu begeistern und so für eine lebenswerte Umwelt und die eigene Gesundheit zu sorgen.

Dafür haben die Teilnehmenden an 21 Tagen Gelegenheit, Kilometer mit dem Fahrrad zu sammeln und diese anschließend in eine App einzutragen. Mitmachen können alle, die in der teilnehmenden Region wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören. Dabei zählt weniger, wie viele Kilometer am Ende auf dem Tacho stehen, sondern das Engagement und die Teilnahme jedes Einzelnen.

