Rhein-Berg Sommerferiencamp So macht Kindern MINT richtig Spaß

Beim Besuch des außerschulischen Lernorts „metabolon“ in Lindlar standen vor allem die Themen Plastik und Mikroplastik im Vordergrund: Wieviel davon verbraucht wird und was alles – zum Beispiel durch das Waschen – in unsere Gewässer gespült wird. Über diesen Weg nimmt der Mensch das Plastik in den Körper auf, was nicht gesund ist. In diesem Zusammenhang simulierten die Kinder einen Waschgang und fanden heraus, wieviel Mikroplastik so in die Umwelt gelangt. Bei diesen Experimenten wurde erarbeitet, was jeder Einzelne tun kann, um seinen Plastikverbrauch zu reduzieren. Natürlich durfte auch die Besteigung des eindrucksvollen Müllbergs von „metabolon“ nicht fehlen. Die Forscherinnen und Forscher genossen von dort aus den tollen Ausblick über das Bergische Land.