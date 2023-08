Mobilitätswende So will die RVK den ÖPNV verbessern

Info

„Flinker Pendler“.⇥foto: demski Foto: Theresa Demski

Direkter Weg Der Bergische Schnellbus X24 verbindet Wermelskirchen und Burscheid seit Anfang August auf direktem Weg mit Leverkusen und bietet eine Anbindung an den Schienenverkehr nach Köln und Düsseldorf. Allein aus Wermelskirchen und Burscheid, also den Orten, in denen die Busse auf ihrer Strecke halten, pendeln täglich fast 3000 Menschen nach Leverkusen. Von Leverkusen in diese Orte pendeln weitere etwa 2000 Arbeitnehmer.

Haltepunkte Der X24 startet am Busbahnhof in Wermelskirchen und fährt die Haltepunkte Tente, Hilgen Raiffeisenplatz und Kaltenherberg an. Um zur Ziel-Haltestelle in Leverkusen-Mitte zu gelangen, fährt der Bus über die Autobahn. In Leverkusen haben die Fahrgäste die Möglichkeit, ihren Weg nach Köln oder Düsseldorf mit dem Zug fortzusetzen oder auf Busse umzusteigen. Je nach Wochentag und Tageszeit verkehren die Busse in einer Taktung von 30 oder 60 Minuten und bringen die Menschen während der Hauptverkehrszeit in 41 Minuten, in der Nebenverkehrszeit am Wochenende in 35 Minuten von Wermelskirchen nach Leverkusen.