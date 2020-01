Interessenten können sich melden : So lernen Schüler die Arbeitswelt kennen

Rhein-Berg Koordinierte Berufsfelderkundungen: Anmeldung von Erkundungsplätzen im Jahr 2020 noch möglich

Im Alter von 14, 15 Jahren ist das Berufsleben noch weit weg, so manch ein Jugendlicher hat vielleicht einen Traumberuf vor Augen, andere haben noch keine Vorstellung davon, was sie einmal werden wollen. Es gibt aber eine Möglichkeit, ins Arbeitsleben hinein zu schnuppern. Seit fünf Jahren erhalten Jugendliche im Rheinisch-Bergischen Kreis während ihrer Schulzeit die Möglichkeit, an drei Tagen drei verschiedene Berufsfelder in Betrieben der Region kennenzulernen. In diesem ersten Praxistest gleichen sie ihre Vorstellungen mit der betrieblichen Realität ab, entdecken eigene Fähigkeiten und loten ihre Interessen aus.