Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises Defizit in der medizinischen Versorgung

Auf Basis statistischer Daten und Angaben der KV Nordrhein wird prognostiziert, dass die Bevölkerungsentwicklung in Bergisch Gladbach und Rösrath moderat zunehmen wird, in den anderen Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises hingegen rückläufige Tendenzen zu erwarten sind. Überall jedoch wird erwartet, dass die Personengruppe der über 64-Jährigen wachsen wird. „Da ältere Menschen im Schnitt eine umfassendere medizinische Versorgung benötigen, ergibt sich zukünftig kreisweit ein höherer Bedarf an ärztlichen Leistungen“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.