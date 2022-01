Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises : Schüler führen durch Ausstellung zu Anne Frank

Rhein-Berg Das Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises zeigt vom 27. Januar bis zum 17. Februar eine Ausstellung, die von Anne Frank und ihrer bewegenden Geschichte erzählt.

Von der Flucht ihrer Familie vor den Nationalsozialisten über die Zeit im Versteck in Amsterdam bis hin zur Geschichte ihres weltbekannten Tagebuchs. Die Wanderausstellung des Anne Frank Zentrums Berlin und des Anne Frank Hauses in Amsterdam ist in der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch Gladbach zu sehen. Das Projekt findet in Kooperation mit den KulturScouts Bergisches Land statt. Unterstützt wird die Ausstellung durch die Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln. Die Nelson-Mandela-Gesamtschule ist eine KulturScouts Schule betreut das Ausstellungsprojekt vor Ort.