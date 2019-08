Werkstatt zur Industrie 4.0 in Rösrath : Fehlinvestitionen bei Digitalisierung vermeiden

Werkstatt zur Industrie 4.0 in Rösrath

Rhein-Berg Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Berg organisiert eine Unternehmenswerkstatt im Schloss Eulenbroich.

Falsche Investitionen sind für Unternehmen nicht nur ärgerlich, sie können auch sehr teuer werden. Besonders kleine und mittelständische Betriebe müssen eine Investition aus diesem Grund genau prüfen. Dafür gibt es Methoden, die die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) in ihrer Unternehmenswerkstatt am 28. August im Schloss Eulenbroich in Rösrath vorstellen möchte.