Kooperation Rhein-Berg und Regionalforstamt Ranger sollen Naturschutzgebiete sichern

Die neuen Rangerinnen und Ranger sollen dafür sorgen, dass die Regeln zum Schutz wertvoller Landschaftsteile, insbesondere in den Naturschutzgebieten, eingehalten werden. Beispielsweise weisen sie Spaziergänger mit Hunden darauf hin, dass diese im Naturschutzgebiet anzuleinen sind oder achten auf die Einhaltung des Wegegebots. Insbesondere aufgrund der gewachsenen Zahl an Erholungssuchenden und Ausflüglern mit unterschiedlichen Interessen ist es wichtig, dass sich alle an die vorgeschriebenen Regeln halten, um allen Zielgruppen auch weiterhin entspannte Auszeiten in Wald und Flur zu ermöglichen.