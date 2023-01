Modellprojekt im Kreis Rhein-Berg-Pflegeberatung will Angehörige stärken

Die Pflegeberater nehmen gemeinsam mit den pflegenden Angehörigen in Gesprächen jeweils die individuellen Situationen in den Blick. Es werden Bedürfnisse und Entlastungswünsche der Pflegenden ermittelt und gemeinsam Lösungen für eine gute Balance zwischen Angehörigenpflege und Selbstfürsorge entwickelt, kündigt die Kreisverwaltung an. Die Angehörigen lernen, Kraft zu tanken, sie erhalten ergänzende Informationen und es wird ihnen ermöglicht, neue Perspektiven einzunehmen. So würden individuelle Entlastungseinheiten in den Alltag integriert.