Bewerbungsfristen und Voraussetzungen in Rhein-Berg : Online-Beratung der Polizei für Berufsinteressierte

Wermelskirchen Schon jetzt sollten am Polizeiberuf Interessierte an das Jahr 2023 denken. Das empfiehlt der Einstellungsberater der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis, Peter Tilmans. Welche Voraussetzungen die Bewerber erfüllen müssen, darüber informiert die Polizei deshalb bald bei Online-Vorträgen.

Da sich der hohe Bedarf an jungen Polizistinnen und Polizisten in den nächsten Jahren weiter fortsetzen werde, werde auch die Polizei ihre Bemühungen, die richtigen jungen Leute zu einer Bewerbung zu motivieren, weiter fortsetzen, so Peter Tilmans. „Wichtig ist hier vor allem eine umfassende Beratung, die neben den vielfältigen Möglichkeiten und Chancen auch die Erschwernisse des Berufs aufzeigt.“ Gerade das sei aber leider immer noch nicht im gewohnten Umfang bei Berufsbörsen, Vorträgen im Polizeidienstgebäude oder anderen persönlichen Kontaktaufnahmen möglich. Deshalb biete die Rheinisch-Bergische Polizei in der nächsten Zeit wieder Online-Vorträge an. Dazu können sich Interessierte im Vorfeld anmelden, sie bekommen dann von den Einstellungsberatern Peter Tilmans oder Carsten Merkel die Zugangsdaten für den vorher festgelegten Termin zu einer Videokonferenz, die in der Regel in Form eines Zoom-Meetings stattfinden, übersandt.