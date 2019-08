100-Kilometer-Kurs mit Aufgaben : 53 Teams starten zur zweiten E-Rallye

Die Bürgermeister der drei BEW-Städte, (v.l.) Rainer und Alexandra Bleek, Michael von Rekowski und Ursula Hütz und Dietmar und Elvira Persian, nahmen 2018 teil in diesem Jahr verzichten sie auf einen Start. Foto: Sonja Gerrath/Sonja Gerrath (BEW)

Rhein-Berg/Oberberg Am Sonntag ist in Wipperfürth Startschuss für den Rundkurs durchs Bergische Land

Mit null Prozent Emissionen, 100 Prozent Emotionen und möglichst bei trockenen Wetter – so stellt sich die BEW die zweite von ihr organisierte E-Rallye vor. Die Teilnehmer gehen am Sonntag, 1. September um 11 Uhr bei der BEW in Wipperfürth (Sonnenweg 30) an den Start. Im Minutentakt werden dann 53 Teams mit den verschiedensten Elektrofahrzeugen vom Hof der BEW starten. Das landschaftlich reizvolle Gebiet im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis wird an diesem Sonntag geprägt sein durch auffallend viele E-Fahrzeuge, die auf einem Kurs von 100 Kilometer versuchen, Aufgaben entlang der Strecke zu lösen. Die sportliche Organisation und Wertung übernimmt die Renngemeinschaft Oberberg.

„Fahrerisches Können, der sparsame Umgang mit Energie und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams werden auch bei der diesjährigen E-Rallye wieder auf sportliche und unterhaltsame Weise miteinander verbunden. Zudem wird in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass Elektrofahrzeuge auch auf langen Strecken schnell und wirtschaftlich unterwegs sein können“, sagt Frank Buchholz, Fuhrparkleiter der BEW und Elektromobilitätsexperte.

Gegen 12.45 Uhr werden die ersten Fahrer zum Mittagsstopp in Wermelskirchen bei Autohaus Hildebrandt erwartet. Und in der Hückeswagener Altstadt dürfte man zwischen 14 und 15 Uhr vermehrt E-Autos bei Sonderaufgaben auf dem Schlossplatz antreffen. Ansonsten ist die Streckenführung noch streng geheim und wird erst mit der Ausgabe der Startunterlagen bekannt. Ab 15 Uhr werden die Fahrer im Ziel auf dem Hof der BEW erwartet und gegen 17 Uhr soll die Streckenehrung stattfinden. An den benannten Standorten beim Autohaus Hildebrand, auf dem Hückeswagener Schlossplatz und bei der BEW sind Zuschauer und Besucher willkommen.

Bei Bratwurst und Getränken gibt es auch für Interessenten auf dem Hof der BEW ab 15 Uhr die Gelegenheit, mit den Teilnehmern über ihre Erfahrungen und Erlebnisse zu sprechen. Bei so viel Expertenwissen sollte keine Frage rund um die Elektromobilität unbeantwortet bleiben, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers. Jens Langner, Geschäftsführer der BEW, ist sich sicher: „Die Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein der Mobilität der Zukunft. Mit Blick auf die Umwelt und die endlichen fossilen Ressourcen müssen wir anders unterwegs sein als in der Vergangenheit.“