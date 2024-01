Rhein-Berg „Nicht ohne meine Kippa!“ – Lesung mit Autor Levi Israel Ufferfilge

Im Rahmen der Ausstellung „‚Du Jude!‘ – Alltäglicher Antisemitismus in Deutschland“ lädt das Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises am Montag, 22. Januar, zu einer Autorenlesung mit Levi Israel Ufferfilge um 19 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses in Bergisch Gladbach ein. Ufferfilge wird aus seinem 2021 erschienenen Sachbuch „Nicht ohne meine Kippa! Mein Alltag in Deutschland zwischen Klischees und Antisemitismus“ lesen und im Gespräch mit Sebastian Werner von der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit von seinen Erfahrungen erzählen. Das Publikum hat Gelegenheit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen.