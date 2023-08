Rhien-Berg Soll will der Kreis die Nachwuchsfachkräfte in der Region halten

Der Kreis will künftig das derzeit viel zu geringe Angebot an zukunftsweisenden Fachklassen an den beiden Berufskollegs in Bergisch Gladbach ausbauen und damit dem Bedarf der Unternehmen in der Region und dem Arbeitsmarkt Rechnung tragen. Dies ist von großer Bedeutung, da derzeit rund 80 Prozent der Berufseinsteiger, die eine duale Ausbildung absolvieren, an ein Berufskolleg im Umland auspendeln. Der Grund dafür ist das fehlende Angebot an den hiesigen Berufskollegs. Dies birgt die Gefahr, dass die neuen Fachkräfte nach ihrer Ausbildung nicht im Rheinisch-Bergischen Kreis bleiben und für die regionale Wirtschaft verloren gehen. Ebenso steht auf der Agenda, die vorhandenen wichtigen Fachklassen zu sichern.