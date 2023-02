Mobilität in Wermelskirchen Mobilitätsangebot wird ausgebaut

Das Bergische e-Bike wird seit August 2020 flächendeckend in allen Kommunen des Kreises angeboten. Es ermöglicht die komfortable Erweiterung der Mobilität durch ausleihbare Fahrräder an 15 ausgewählten Pick-Up-Stationen mit entsprechender Ladeinfrastruktur. In diesem Jahr soll die Anzahl an E-Bikes weiter ausgebaut werden. Zusätzlich zu den festen Stationen gibt es in den acht Kommunen 20 gekennzeichnete virtuelle Haltestellen, an denen die E-Bikes abgestellt oder ausgeliehen werden können. Mit bis zu 25 km/h erleichtern die Räder auch die Überbrückung größerer Entfernungen und anspruchsvoller Topografien.