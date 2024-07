MINT-Workshop im Rheinisch-Bergischen Kreis Jugendliche erwecken ihre „Visions of the Future“ zu digitalem Leben

Drei Bergsteiger finden in einer Eisgrotte eine Rakete, mit der sie zu neuen Planeten aufbrechen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Dies ist der Plot einer der Geschichten, die Jugendliche ab der achten Klasse beim kreisweiten MINT-Workshop „Visions of the Future“ zur digitalen Realität haben werden lassen. Angeboten wurde der Workshop von den Partnern des zdi-Netzwerks MINT Rhein-Berg in der zweiten Sommerferienwoche am International College in Bergisch Gladbach.