Landtagswahl 2022 : Mit nachhaltiger Mobilität und Innovationen zum Ziel

Marco Frommenkord möchte bei der NRW Landtagswahl 2022 für die FDP in den Landtag einziehen. Foto: FDP Wermelskirchen Foto: FDP Wermelskirchen

Rhein-Berg Der Wermelskirchener Marco Frommenkord ist der FDP-Kandidat für die Landtagswahl im Rhein-Berg-Kreis. Wir stellen ihn und seine politischen Ziele vor.

Sieben Kandidaten aus dem Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II bewerben sich bei der Wahl am 15. Mai um einen Sitz im nordrhein-westfälischen Landtag. Unsere Redaktion hat sie zu ihren politischen Ambitionen und Zielen befragt. Marco Frommenkord tritt für die FDP an.

Warum wollen Sie in den Landtag einziehen? „Wie heißt es so schön: Ein Unternehmer unternimmt! Ich bin ein Freund von handfester Politik, die durch ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft pragmatische und innovative Lösungen schafft. Nur so entwickelt sich eine Stadt, eine Region oder auch ein Land weiter. Daran möchte ich gerne mitwirken“, sagt Frommenkord.

Info Zahlen, Daten, Fakten zum Landtagskandidaten Pesönlich Marco Frommenkord ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Mit Familie und Hund lebt er in Wermelskirchen; ist als Unternehmer in der Digitalbranche tätig; seit knapp zwölf Jahren Parteimitglied. Bisherige politische Ämter 2018 bis 2021 stellvertretender Ortsvorsitzender der FDP Wermelskirchen; 2017 bis 2020 Fraktionsgeschäftsführer der FDP Fraktion in Wermelskirchen; seit März 2020 stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP im Rheinisch-Bergischen Kreis; seit der Kommunalwahl 2020 für die FDP Mitglied im Rat der Stadt Wermelskirchen sowie Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion der FDP Wermelskirchen.

Wo liegen thematisch bislang Ihre politischen Schwerpunkte? Frommenkord sieht diese persönlich in den Bereichen Bildung, Digitalisierung, Mobilität und Zukunft. „Ich möchte die gute Arbeit der bisherigen Landesregierung aufgreifen und weiter schärfen. Am liebsten ‚Ärmel hoch und los‘.“ Mit guten Argumenten im Gepäck will er gemeinsam „mit anderen Fraktionen ein gutes Ergebnis gemeinsam umsetzen“.

Was wollen Sie vor allem für den Kreis erreichen? „Der RBK ist eine großartige Mixtur aus Land und Stadt, Wirtschaft und Natur, Frohsinn und Zuverlässigkeit“, sagt Frommenkord. „Um diesen Charme beizubehalten, gilt es, allen Beteiligten die Chance zu bieten, ihre individuellen Ziele zu erreichen.“ Das bedeute: nachhaltige Mobilitätskonzepte, um Ländliches mit Urbanem zu verknüpfen. Außerdem müssten die digitale Infrastruktur flächendeckend ausgebaut und Bildungschancen für jeden vielfältig nutzbar sein. Dazu zähle auch die Stärkung des Aus- und Weiterbildungsmarktes.

Wie stehen Sie zur Impfpflicht, sind Sie selber geimpft oder geboostert? Frommenkord ist zweifach geimpft und geboostert. „Das habe ich gemacht, da ich darauf vertraue, mich selbst bestmöglich vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen.“ Von einer Impfpflicht hält er aber nichts. „Eine Pflicht – egal wofür – darf immer nur das letzte Mittel der Wahl sein, nämlich wenn man einzig und allein dadurch zu einer Lösung gelangt“, sagt er. „Glaubt man den Experten von RKI oder Stiko, werden die Verbreitung und damit weitere Mutationen des Virus durch die Impfungen nicht endgültig verhindert.“ Die Impfentscheidung solle daher jeder für sich treffen dürfen.

Wie stehen Sie zu den aktuellen Corona-Regeln in NRW? „Es gibt sie und ich halte mich daran. Ich war weder in die Diskussion noch in den Entscheidungsprozess eingebunden. Allerdings bin ich kein Freund von Stigmatisierung durch Klassifizierung“, so Frommenkord. „Einheitliche Regeln, sofern sie dem Schutz der Allgemeinheit dienen und für alle Menschen gleichermaßen gelten, hätten dem gesellschaftlichen Zusammenhalt wahrscheinlich besser getan als die Regelungen rund um 2G, 2Gplus oder 3G.“

Wie können sich die Städte und Kommunen im Kreis noch besser auf die Geflüchteten aus der Ukraine einstellen? „Durch Entbürokratisierung. Die humanitäre Hilfe darf nicht als Verwaltungsakt verstanden und so gehandhabt werden“, meint der FDP-Kandidat. „Verwaltungstechnische Hürden müssen umgehend aufgelöst werden, um den Geflüchteten nicht nur den Aufenthalt zu ermöglichen, sondern ihnen auch die Chance zu geben, Teil der Gesellschaft zu sein. Ich erlebe zur Zeit ein hohes Maß an Solidarität der Menschen vor Ort. Wenn Bürgerinnen und Bürger kurzfristig und unbürokratisch Geflüchteten mit Unterkünften, Verpflegung, usw. helfen können, muss das eine Kommune oder ein Land auch können.“

Welche Maßnahmen sollten beim Klimaschutz in den bergischen Kommunen in den nächsten fünf Jahren Vorrang haben? Neben nachhaltigen Mobilitätskonzepten zur effizienten und bestenfalls klimaneutralen Fortbewegung, nennt Frommenkord zukunftssichere, innovative und unabhängige Energieversorgung. „Ganz spannend finde ich hier das Prinzip der kalten Nahwärme“, sagt der Kandidat. Auch nachhaltige Aufforstung der Waldflächen sei wichtig.

In welchen Bereichen sollte das Land die bergischen Kommunen in den nächsten Jahren vorrangig unterstützen? Frommenkord nennt hier bessere und schnellere finanzielle Entlastung von Bürgern – „vor allem gesetzlich festgeschriebene Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Kommunalabgabengesetz KAG, präventiv beim Klimaschutz und nachgelagert beim Katastrophenschutz.“ Außerdem eine Änderung der Gemeindeordnung zur Einbindung junger Menschen in der Politik.